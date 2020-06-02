Тактический шутер с матчами 5 на 5 и уникальными персонажами

We areVALORANT

МЫ – VALORANT

СОТРИ ГРАНИЦЫ

VALORANT – это ваша глобальная соревновательная сцена. Тактический шутер с матчами 5 на 5, установкой и обезвреживанием Spike и одной жизнью на раунд. Матчи ведутся до 13 побед в раундах. В вашем арсенале – не только оружие и патроны, но также разнообразные агенты, каждый из которых обладает универсальными, молниеносными и смертельно опасными умениями, позволяющими вам в полной мере продемонстрировать свое мастерство стрелка.Креативность – ваше главное оружие.

АГЕНТЫ

УСТАНАВЛИВАЙТЕ SPIKE

С помощью агентов и их коронных умений вы сможете побеждать стильно и с умом. Приспосабливайтесь к условиям боя и побеждайте противников, взяв на себя роль дуэлянта, зачинщика, специалиста или стража.

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Карты

ВЗРЫВАЙТЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖИВАЙТЕ

Haven. Bind. Split. Ascent. Каждая из этих карт дает массу возможностей для реализации изобретательных маневров, напряженных моментов и командных стратегий.

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