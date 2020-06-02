СОТРИ ГРАНИЦЫ

VALORANT – это ваша глобальная соревновательная сцена. Тактический шутер с матчами 5 на 5, установкой и обезвреживанием Spike и одной жизнью на раунд. Матчи ведутся до 13 побед в раундах. В вашем арсенале – не только оружие и патроны, но также разнообразные агенты, каждый из которых обладает универсальными, молниеносными и смертельно опасными умениями, позволяющими вам в полной мере продемонстрировать свое мастерство стрелка.Креативность – ваше главное оружие.